Бастрыкин сообщил об аресте у экс-сотрудника МВД имущества на 2,1 млрд рублей

У бывшего сотрудника МВД Георгия Сатюкова, специализировавшегося на борьбе с финансовыми махинациями, в рамках расследования уголовного дела за взяточничество на 5 млрд рублей арестовали имущество на сумму более 2,1 млрд рублей.
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