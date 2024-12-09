Бастрыкин сообщил об аресте у экс-сотрудника МВД имущества на 2,1 млрд рублей

У бывшего сотрудника МВД Георгия Сатюкова, специализировавшегося на борьбе с финансовыми махинациями, в рамках расследования уголовного дела за взяточничество на 5 млрд рублей арестовали имущество на сумму более 2,1 млрд рублей.