Методист Жданова: ошибки первоклассников не говорят о плохой подготовке

Ошибки первоклассников в начале года — это норма, а не признак плохой подготовки. Ребёнок торопится, не проверяет работу или отвлекается, привыкая к новому режиму и требованиям, рассказала методист Алина Жданова.
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