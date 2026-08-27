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Методист Жданова: ошибки первоклассников не говорят о плохой подготовке

Методист Жданова: ошибки первоклассников не говорят о плохой подготовке

Ошибки первоклассников в начале года — это норма, а не признак плохой подготовки. Ребёнок торопится, не проверяет работу или отвлекается, привыкая к новому режиму и требованиям, рассказала методист Алина Жданова.

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