Явку 12,55% показали уссурийцы в первый день голосования на выборах

Вчера, 17 сентября, стартовали выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Законодательного собрания Приморского края.
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