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Царьград

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В Сочи подрядчика по стройке апартаментов подозревают в хищении 128 млн рублей

В Сочи подрядчика по стройке апартаментов подозревают в хищении 128 млн рублей

Всего он обманул 32 человека.Уголовное дело о мошенничестве более чем на 128 млн рублей при строительстве апартаментного комплекса направлено в Центральный районный суд Сочи.

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