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Учёные выяснили, какая диета лучше всего лечит печень и преддиабет

Учёные выяснили, какая диета лучше всего лечит печень и преддиабет

В клиническом исследовании учёные сравнили три популярные диеты, кетогенную, средиземноморскую и растительную с очень низким содержанием жиров, и пришли к неожиданному выводу.

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