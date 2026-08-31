Странная арифметика на СВО: Накопил баллы - получил защиту от дронов. Не успел - остался ни с чем. Как рассказал командир крупного подразделения БПЛА "Борей", чтобы бойцам купить пикап, им нужно заработать 500 баллов, то есть подбить 30 танков.
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