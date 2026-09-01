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Ученые: высокий и низкий уровень тестостерона связаны с риском аритмии

Ученые: высокий и низкий уровень тестостерона связаны с риском аритмии

Американские ученые выяснили, что низкий и высокий уровень тестостерона у мужчин связаны с высоким риском мерцательной аритмии.

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