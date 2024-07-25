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Восстанавливаем улыбку: имплантация или мост — как выбрать идеальное решение

Восстанавливаем улыбку: имплантация или мост — как выбрать идеальное решение

Что делать, если удалили зуб? Игнорировать проблему не стоит. Последствия для физического здоровья и эстетики улыбки могут быть самыми серьезными — от нарушений пищеварения и смещения других зубов до изменения формы лица и снижения самооценки.

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