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«Музыка дождя скажет мне, что с тобой». Как со сцены Светлана Владимирская попала в секту Виссариона

«Музыка дождя скажет мне, что с тобой». Как со сцены Светлана Владимирская попала в секту Виссариона

В 1993-м артистка громко «выстрелила» с хитами «Мальчик мой» и «Дави на газ», но уже через пять лет пропала с радаров.

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