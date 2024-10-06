В столице прогнозируется октябрьская гроза

В ночь на понедельник в столице выпадет до 20 миллиметров осадков, также не исключена гроза, что в октябре случается крайне редко, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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