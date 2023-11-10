Общественность возмущена мягким приговором пособникам убийства Дарьи Дугиной

Аршак Меликджанян

............«Вы спрашиваете, почему спецслужбы Украины так цинично и легко занимаются террором на нашей территории? Да вот поэтому! …В который раз уже констатируем: наши законы стоят на страже интересов преступников, а отсутствие в стране СМЕРШа и военно-полевых судов для военных преступлений только провоцирует наших врагов на террор. Вседозволенность – это почва для сволочи!» – пишет военный эксперт Владислав Шурыгин............... «Еще раз. Офицер получил всего 4 (!) года за соучастие в теракте. По УДО выйдет через два года. Наш Уголовный Кодекс уже давно нуждается в кардинальном пересмотре, по крайней мере, в некоторых статьях», – призывает радиоведущий Сергей Мардан. ...................«Интересно, а если бы продал бы инфу на какого-нибудь чиновника, депутата или министра, сколько бы дали? Это вопрос совсем не риторический. Потому что мы все прекрасно знаем на него ответ», – замечает телеведущий Антон Красовский.