Российская общественность возмущена мягкими приговорами, которые накануне вынес Нагатинский суд Москвы двум пособникам убийства дочери известного политолога Александра Дугина Дарьи, подорванной украинскими спецслужбами по ошибке вместо отца.
Общественность возмущена мягким приговором пособникам убийства Дарьи Дугиной
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Гоша Веверсис
А судьи кто?
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23 час.
Аршак Меликджанян
............«Вы спрашиваете, почему спецслужбы Украины так цинично и легко занимаются террором на нашей территории? Да вот поэтому! …В который раз уже констатируем: наши законы стоят на страже интересов преступников, а отсутствие в стране СМЕРШа и военно-полевых судов для военных преступлений только провоцирует наших врагов на террор. Вседозволенность – это почва для сволочи!» – пишет военный эксперт Владислав Шурыгин............... «Еще раз. Офицер получил всего 4 (!) года за соучастие в теракте. По УДО выйдет через два года. Наш Уголовный Кодекс уже давно нуждается в кардинальном пересмотре, по крайней мере, в некоторых статьях», – призывает радиоведущий Сергей Мардан. ...................«Интересно, а если бы продал бы инфу на какого-нибудь чиновника, депутата или министра, сколько бы дали? Это вопрос совсем не риторический. Потому что мы все прекрасно знаем на него ответ», – замечает телеведущий Антон Красовский.
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22 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Ничего нового.
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20 час.
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