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Русская весна

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Поставки немецкого оружия на Украину будут засекречены — Spiegel

Поставки немецкого оружия на Украину будут засекречены — Spiegel

Поставки немецкого оружия на Украину будут засекречены, сообщило издание Spiegel. «Правительство Германии значительно сократит связь для доставки систем вооружения», — отмечают в правительственных кругах.

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