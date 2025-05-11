Поставки немецкого оружия на Украину будут засекречены — Spiegel

Поставки немецкого оружия на Украину будут засекречены, сообщило издание Spiegel. «Правительство Германии значительно сократит связь для доставки систем вооружения», — отмечают в правительственных кругах.
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