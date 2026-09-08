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Цифровой мозг мухи научили управлять персонажами Doom и Super Mario 64

Цифровой мозг мухи научили управлять персонажами Doom и Super Mario 64

Американские программисты задействовали трёхмерную модель центральной нервной системы самца дрозофилы для управления персонажами Doom и Super Mario 64.

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