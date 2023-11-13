Названы больше всех пострадавшие от отсутствия туристов из России страны ЕС

В 65 процентах стран ЕС въездной туризм еще не достиг допандемийных показателей. Наиболее медленно он восстанавливается в восточноевропейских государствах, граничащих с Россией и Украиной, а также в тех, которые обычно зависят от отечественных путешественников: Эстонии, Латвии и Литве.