ЛУКОЙЛ обновил линейку моторных масел LUKOIL GENESIS ARMORTECH DPF/GPF

LUKOIL GENESIS ARMORTECH DPF/GPF 5W-30 и 5W-40 – универсальные среднезольные масла класса API SP и ACEA C3 для широкого спектра европейских и азиатских автомобилей разных поколений.
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