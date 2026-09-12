GFCN заявила, что "Диалог о фейках 4.0" усилит сотрудничество в борьбе с фейками

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Международный форум "Диалог о фейках", который состоится 22 сентября в Москве, позволит участникам укрепить договоренности в сфере фактчекинга.
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