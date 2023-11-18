Эдуард Латыпов: «Халили и Смольский – сильные ребята, с прошлого сезона было видно, что борются в каждой гонке. Жаль, что я не смог с ними посоперничать»

Биатлонист занял седьмое место с четырьмя промахами. «На третьем рубеже была осечка. Уже понимал, что я проигрываю, но надо было быстро доп стрелять, но не стал рисковать – хотел на ноль отстрелять, чтобы был шанс на четвертой стрельбе.