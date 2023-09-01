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Казахстан пригрозил России – и требует воду. Рассказываю, чем меня порадовала спокойствие российских властей в ответ

Казахстан пригрозил России – и требует воду. Рассказываю, чем меня порадовала спокойствие российских властей в ответ

И снова шум и бурю в степях Казахстана вызвала новая история. Снова мы в чем-то виноваты, что-то мы снова не дали, были «были должны».

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Казахстан во главе с Токаевым уже вообще охренел?!! &quot;Воду им давай&quot;!!  Россия что, нанималась Казахстану в снабженцы? ПУСТЬ МОРЕ КОПАЮТ, КАК БАНДЭРОВЦЫ!!
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1 д.
В
Василий
Подарите токаеву очень большую закаточную машинку для губ - а то видите ли раскатал свои губы !!!!! В крайнем случае пусть вступает в Россию - тогда будем решать!!!
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1 д.

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