Казахстан пригрозил России – и требует воду. Рассказываю, чем меня порадовала спокойствие российских властей в ответ
И снова шум и бурю в степях Казахстана вызвала новая история. Снова мы в чем-то виноваты, что-то мы снова не дали, были «были должны».
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Казахстан во главе с Токаевым уже вообще охренел?!! "Воду им давай"!! Россия что, нанималась Казахстану в снабженцы? ПУСТЬ МОРЕ КОПАЮТ, КАК БАНДЭРОВЦЫ!!
Подарите токаеву очень большую закаточную машинку для губ - а то видите ли раскатал свои губы !!!!! В крайнем случае пусть вступает в Россию - тогда будем решать!!!
Свежие комментарии