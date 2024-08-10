Эксперт рассказала об особенностях инвестиций в загородную недвижимость

Потенциальным инвесторам, выбирающим загородную недвижимость, следует внимательно относиться как к выбору партнеров, так и к оценке самого объекта инвестирования, считает эксперт в области недвижимости и финансов, руководитель «Первой гильдии ростовщиков» Эльвира Глухова.
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