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Одной сосиски мало: онколог рассказала, какие продукты повышают риск развития рака

Одной сосиски мало: онколог рассказала, какие продукты повышают риск развития рака

МОСКВА, 21 сентября, ФедералПресс. Кандидат медицинских наук, онколог Анастасия Фатьянова рассказала, как регулярное употребление определенных продуктов может влиять на риск развития онкологических заболеваний.

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