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Царьград

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Милорад Додик выразил поддержку России в спецоперации на Украине

Милорад Додик выразил поддержку России в спецоперации на Украине

Милорад Додик, лидер "Союза независимых социал-демократов" Республики Сербской, выразил поддержку России в Специальной военной операции на Украине, подчеркнув, что сербы остаются единственным искренним другом России в Европе.

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