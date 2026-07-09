Милорад Додик, лидер "Союза независимых социал-демократов" Республики Сербской, выразил поддержку России в Специальной военной операции на Украине, подчеркнув, что сербы остаются единственным искренним другом России в Европе.
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