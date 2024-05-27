Укрощение Европы: достижения Миранчука и других россиян за рубежом

Сезон-2023/24 в европейском футболе уже почти завершился. Осталось только два еврокубковых финала — Лиги чемпионов и Лиги конференций — переходные матчи в ряде национальных чемпионатов и один перенесенный матч чемпионата Италии с участием «Аталанты» Алексея Миранчука.