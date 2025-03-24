Тайный визит Уиткоффа. Что делал в Баку спецпосланник Трампа

Алиеву предложили стать фигурой на «большой шахматной доске» Станислав Тарасов На фото: спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф (Фото: AP/TAСС) Когда самолет Стива Уиткоффа, спецпосланника по Ближнему Востоку президента США Дональда Трампа, после ночной закрытой встречи с Владимиром Путиным покинул Москву, никто не предполагал, что спецборт через несколько часов приземлится в Баку.