«Единая Россия» сосредоточит усилия на поддержке участников СВО в весеннюю сессию в Госдуме

МОСКВА, 14 января, ФедералПресс. Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев рассказал, что основными усилиями партии в ходе работы весенней сессии Госдумы станет поддержка участников специальной военной операции на Украине.
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