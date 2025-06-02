Николай Паскару: «Без собственной промышленности Молдова рискует стать экономической колонией»

Лидер общественной организации «Воевод», член Совета общественной организации "Mişcarea-Moldovenii" Николай Паскару утверждает, что Республика Молдова не может отстаивать свой суверенитет, пока зависит от внешних займов и не развивает собственное внутреннее производство.
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