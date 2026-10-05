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Злата Буря: «В Москву мы переезжали не из-за спорта. Мама очень хотела жить в столице, вот так вот сложилось»

Российская фигуристка Злата Буря рассказала о переезде из Смоленска в Москвы. Спортсменка тренируется «Лиге фигурного катания» под руководством Полины Глушак.

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