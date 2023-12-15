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Михаил Хазин спрогнозировал судьбу «замороженных» российских резервов

Михаил Хазин спрогнозировал судьбу «замороженных» российских резервов

Главным итогом украинского конфликта стала заморозка почти $300 млрд российских резервов. Сейчас Запад ищет юридические возможности все это прикарманить.

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Комментарии
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Сергей Высоцкий
Европа сдохнет, это вопрос времени, необратимых процесс уже запущен. И амеры сдуются, процесс тоже пошёл.
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2 час.
alik3456 Джексон
Когда еврики в фантики превратятся , тогда и вернут...
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1 час.
ВА
Владимир Акулов
А  нельзя  было  перед  началом  СВО перевести  эти  300 млрд  в  Россию  ?Чтобы  эти  деньги  не  лежали  в  карманах  врагов  .
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1 час.

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