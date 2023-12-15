Михаил Хазин спрогнозировал судьбу «замороженных» российских резервов

Европа сдохнет, это вопрос времени, необратимых процесс уже запущен. И амеры сдуются, процесс тоже пошёл.

Когда еврики в фантики превратятся , тогда и вернут...

ВА

Владимир Акулов

А нельзя было перед началом СВО перевести эти 300 млрд в Россию ?Чтобы эти деньги не лежали в карманах врагов .