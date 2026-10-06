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Русская весна

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The Guardian: Южная Корея поставила в Россию более 176 000 тонн топлива, в том числе на подсанкционных танкерах (ФОТО)

The Guardian: Южная Корея поставила в Россию более 176 000 тонн топлива, в том числе на подсанкционных танкерах (ФОТО)

Южная Корея поставила в Россию более 176 000 тонн топлива, в том числе на подсанкционных танкерах, пишет The Guardian.

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