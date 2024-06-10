Ефимов: Столица подписала пять соглашений по программе комплексного развития территорий на ПМЭФ-2024

На площадке XXVII Петербургского международного экономического форума делегация Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы подписала пять соглашений по программе комплексного развития территорий (КРТ).
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