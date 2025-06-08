«Канарейки в европейской шахте»: Европа приближается к кровавой развязке

Будни мужчин. Все что нам интересно

В большинстве стран Европы воцарился скрытый тоталитаризм и полный антипод демократии. Если принять во внимание экономический кризис и проблемы миграции с повальной исламизацией континента, то прогноз для Старого Света неутешительный.