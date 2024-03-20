Пациентку с грыжей пищевода размером 20 сантиметров успешно прооперировали в Реутове

Женщина 65 лет поступила в Реутовскую больницу с жалобами на режущие боли внизу живота. После обследования врачи диагностировали у нее гигантскую грыжу пищевода, которая сместила желудок в грудное пространство.
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