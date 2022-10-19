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У Михеева «минус 3» в первом матче за «Ванкувер» – худший показатель в команде

Илья Михеев набрал «минус 3» в первом матче за «Ванкувер» в регулярном чемпионате НХЛ. «Кэнакс» уступили «Коламбусу» (3:4 ОТ).

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