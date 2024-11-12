Челябинский экс-полицейский, избивший подозреваемого, получил условный срок

Челябинский облсуд 12 ноября утвердил условный срок экс-начальнику отделения по раскрытию краж и угонов автотранспорта угрозыска УМВД по Челябинску Николаю Озерянскому, осужденному за избиение подозреваемого в ходе задержания.
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