«Горько до слез»: Волочкова в шоке от могилы Плисецкой и Щедрина

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова была потрясена после посещения кладбища, где похоронены народные артисты СССР балерина Майя Плисецкая и композитор Родион Щедрин.
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