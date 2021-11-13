Мировое обозрение

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Ученые: За полтора века люди стали холоднее на полградуса

Ученые: За полтора века люди стали холоднее на полградуса

В XIX веке средняя температура здорового человека составляла 37 градусов. Об этом, как передает «КП», говорится в отчете об исследовании ученых из медицинской школы Стэнфордского университета под руководством профессора медицины Джулии Парсонет.

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