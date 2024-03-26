Сальдо: С передовой СВО практически исчезли иностранные наёмники

Наёмники не хотят рисковать своей жизнь и свободой, предпочитая отсиживаться в глубоком тылу.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о том, что на его направлении практически перестали встречаться иностранные наёмники, воюющие за ВСУ.