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Сальдо: С передовой СВО практически исчезли иностранные наёмники

Сальдо: С передовой СВО практически исчезли иностранные наёмники

Наёмники не хотят рисковать своей жизнь и свободой, предпочитая отсиживаться в глубоком тылу.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о том, что на его направлении практически перестали встречаться иностранные наёмники, воюющие за ВСУ.

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Комментарии
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АА
Андрей Алферов
Судя по заголовку можно расходиться. Всё, уже Победили?
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14 час.

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