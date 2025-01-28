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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дрэймонд Грин на этой неделе вернется к тренировкам

Форвард «Голден Стэйт» вернется к тренировкам на этой неделе. Грин получил разрешение частично вернуться к общекомандным занятиям после того, как отсутствовал в последних четырех матчах из-за растяжения икроножной мышцы.

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