НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Воронежские новости

5 подписчиков

В МВД перечислили данные, которые воронежцам опасно публиковать в соцсетях

В МВД перечислили данные, которые воронежцам опасно публиковать в соцсетях

Жителям Воронежской области не стоит публиковать в социальных сетях слишком много личной информации. В полиции рекомендуют не указывать место работы или учебы, домашний адрес, а также не раскрывать сведения о семье и близких.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии