В МВД перечислили данные, которые воронежцам опасно публиковать в соцсетях

Жителям Воронежской области не стоит публиковать в социальных сетях слишком много личной информации. В полиции рекомендуют не указывать место работы или учебы, домашний адрес, а также не раскрывать сведения о семье и близких.
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