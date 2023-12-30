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Квартира, дом, дача

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Метеостанция наших предков: определяем зимнюю погоду по народным приметам

Метеостанция наших предков: определяем зимнюю погоду по народным приметам

В любое время года человеку важно знать, какая будет погода. Зима — не исключение. Несомненно, что современные способы прогнозирования точнее, а информация Гидрометцентра доступна нам в любом удобном виде.

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