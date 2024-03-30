Кого не допустят к экзаменам на водительские права?

С 1 апреля вступают в силу постановление правительство РФ, регулирующую работу автошкол. Согласно постановление, для допуска к экзаменам на получение водительских прав в Госавтоинспекции, автошколы должны будут иметь заключение ГИБДД о соответствии учебно-материальной базы.
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