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Царьград

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"У него самая непростая миссия". Денис Лямин возглавил войска беспилотных систем ВС России

"У него самая непростая миссия". Денис Лямин возглавил войска беспилотных систем ВС России

Сегодня стало известно, что новейший род войск – беспилотных систем – возглавит Денси Лямин, уже успевший зарекомендовать себя как талантливый управленец в бытность свою начштаба группировки войск "Центр".

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