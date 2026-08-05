Сегодня стало известно, что новейший род войск – беспилотных систем – возглавит Денси Лямин, уже успевший зарекомендовать себя как талантливый управленец в бытность свою начштаба группировки войск "Центр".
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