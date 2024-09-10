Офицер Вооружённых сил Российской Федерации Александр Данилов проинформировал о том, что солдатам удалось оказать помощь оказавшимся в окружении ВС киевского режима россиянам, которые были заблокированы в расположенном в курском приграничье населённом пункте Малfя Локня.
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