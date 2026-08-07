‼️🇷🇺🇺🇦Удары нанесены по объектам врага в Николаеве ▪️На месте прилётов возникло масштабное задымление.
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‼️🇷🇺🇺🇦Удары нанесены по объектам врага в Николаеве ▪️На месте прилётов возникло масштабное задымление.
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