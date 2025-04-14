Jeep рассекретил семь концептов для пасхальной гонки в пустыне

Пасхальное сафари Jeep — это традиционное клиентское мероприятие, в рамках которого владельцы джипов преодолевают внедорожный маршрут, проходящий по пустыне, а производитель каждый год готовит в честь этого события особенные шоу-кары.
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