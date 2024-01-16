Фокачча – итальянская лепешка из простого теста считается прародительницей пиццы. Эти лепешки можно испечь с различными добавками – оливками, луком, помидорами, свежими или сухими травами.
Фокачча
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Фокачча – итальянская лепешка из простого теста считается прародительницей пиццы. Эти лепешки можно испечь с различными добавками – оливками, луком, помидорами, свежими или сухими травами.
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