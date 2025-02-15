За рулем
ГлавнаяНовостиТесты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

За рулем

10 942 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    Назад  ПРУТСА ...!!!Японские и корейс...
  • Боцман
    Интересно, цены в большинстве у нас уже как в Европе. А пенсию считают по своему по российски. Те-же фрукты куплен...Сколько стоит так...
  • Vasiliy Belokurov
    "во дворе"!    афффтар....Топ-5 причин, по ...

Эксперт рассказал, на каких условиях смогут вернуться ушедшие западные бренды

Эксперт рассказал, на каких условиях смогут вернуться ушедшие западные бренды

Многие эксперты говорят о том, что экономические войны и санкции рано или поздно закончатся, и что тогда?   Каковы перспективы возвращения в страну брендов, не сохранивших свое присутствие в нашей стране за последние два года? Смогут ли они «выехать» на былой популярности, которую нарабатывали годами, или же рынок не простит им столь стремительного бегства?  Ведь вполне может оказаться, что их место на рынке уже занято и сформировались новые потребительские привычки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх