Эксперт рассказал, на каких условиях смогут вернуться ушедшие западные бренды

Многие эксперты говорят о том, что экономические войны и санкции рано или поздно закончатся, и что тогда? Каковы перспективы возвращения в страну брендов, не сохранивших свое присутствие в нашей стране за последние два года? Смогут ли они «выехать» на былой популярности, которую нарабатывали годами, или же рынок не простит им столь стремительного бегства? Ведь вполне может оказаться, что их место на рынке уже занято и сформировались новые потребительские привычки.