Иранец Тареми стал футболистом «Интера»

Чемпион Италии «Интер» заключил контракт с 31-летним нападающим сборной Ирана Мехди Тареми. Сайт миланского клуба сообщает, что Тареми, находившийся в статусе свободного агента, заключил с «Интером» 3-летний контракт.
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