«Не освобождает от ответственности: Навке вынесли «приговор» после трагедии

В любом случае семья погибшего получит компенсацию. Последнее ледовое шоу Татьяны Навки закончилась ужасной трагедией.

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