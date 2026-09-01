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Чернышенко: российские школьники получили 27 медалей на международных олимпиадах

Чернышенко: российские школьники получили 27 медалей на международных олимпиадах

На международных олимпиадах по различным предметам российские школьники с начала года получили 27 медалей из 27 возможных, 23 из них — золотые, заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

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