Уголовное дело возбудили по факту ДТП с пассажирским автобусом в Калмыкии

Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с пассажирским автобусом и автомобилем «КамАЗ» в Яшкульском районе Калмыкии, в результате которого погибли и пострадали люди, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.