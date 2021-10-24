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Уголовное дело возбудили по факту ДТП с пассажирским автобусом в Калмыкии

Уголовное дело возбудили по факту ДТП с пассажирским автобусом в Калмыкии

Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с пассажирским автобусом и автомобилем «КамАЗ» в Яшкульском районе Калмыкии, в результате которого погибли и пострадали люди, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

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